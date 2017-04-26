Неподалік Троїцького загинув український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Через обстріл позицій однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку неподалік Троїцького, загинув військовий. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
“Внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку неподалік Троїцького, загинув військовослужбовець Збройних Сил України,” — йдеться в повідомленні.
У штабі зазначають, що на даному напрямку противник застосовував кулемети великого калібру та стрілецьку зброю.
Як повідомляв УНН, ввечері, 26 квітня, під час обстрілу позицій сил АТО в районі населеного пункту Мар’їнка, під вогонь противника потрапили околиці населеного пункту.