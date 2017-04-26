Неподалеку Троицкого погиб украинский военный

"В результате обстрела позиций одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на Донецком направлении неподалеку Троицкого, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что на данном направлении противник применял пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

Как сообщал УНН, вечером, 26 апреля, во время обстрела позиций сил АТО в районе населенного пункта Марьинка, под огонь противника попали окраине населенного пункта.