Неподалік Станиці Луганської український військовий отримав поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 30 января. УНН. В зоні проведення ООС на Донбасі один український військовий отримав поранення в результаті гранатометного обстрілу, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення штабу Операції об’єднаних сил.
Деталі
“Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню”, — повідомили в штабі ООС.
В напрямку Станиці Луганської ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — середньої важкості.
Нагадамо
Попередньої доби, 29 січня, випадків порушення режиму припинення вогню зафіксовано не було.