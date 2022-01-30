Неподалік Станиці Луганської український військовий отримав поранення

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“Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню”, — повідомили в штабі ООС.

В напрямку Станиці Луганської ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — середньої важкості.

Нагадамо

Попередньої доби, 29 січня, випадків порушення режиму припинення вогню зафіксовано не було.