Неподалеку Станицы Луганской украинский военный получил ранение

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15 марта, 19:03 • 104003 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 137265 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 119880 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 113669 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102806 просмотра

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15 марта, 11:23 • 100445 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Киев • УНН

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КИЕВ. 30 января. УНН. В зоне проведения ООС на Донбассе один украинский военный получил ранения в результате гранатометного обстрела, сообщает УНН со ссылкой на сообщение штаба Операции объединенных сил.

Детали

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - сообщили в штабе ООС.

В направлении Станицы Луганской враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести.

Напомним

В течение предыдущих суток, 29 января, случаев нарушения режима прекращения огня зафиксировано не было.

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