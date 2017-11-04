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Непереможного кубинського боксера дискваліфікували через допінг

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Кубинський боксер Луїс Ортіс отримав дискваліфікацію терміном в один рік за повторне порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє Boxingscene з посиланням на прес-службу WBA, передає УНН.

У жовтні 38-річний кубинець добровільно здав допінг-пробу в рамках антидопінгової програми WBA, однак тест дав позитивний результат.

“Його дискваліфікували на рік, тому що це повторне порушення з його боку, комітет WBA вирішив, що це буде найкращим рішенням у даній ситуації. Це вже не в перший раз: він провалив допінг-тест в Неваді (за застосування анаболічних стероїдів в 2014 році)”, — наголосив голова WBA Жілберто Мендоса.

Зауважимо, що згідно з правилами організації, після повторного порушення боксеру загрожує виключення з рейтингів і відсторонення від проведення поєдинків. Термін закінчення дискваліфікації Ортіса вказаний на 22 вересня 2018 року.

Додамо також, 4 листопада в Нью-Йорку Луїс Ортіс, який жодного разу не програвав в кар’єрі (27 перемог із них 23 нокаутом), повинен був провести титульний бій у важкій вазі за версією WBA проти володаря чемпіонського пояса Діонтея Уайлдера.

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