Непобедимого кубинского боксера дисквалифицировали из-за допинга

В октябре 38-летний кубинец добровольно сдал допинг-пробу в рамках антидопинговой программы WBA, однако тест дал положительный результат.

“Его дисквалифицировали на год, потому что это повторное нарушение с его стороны, комитет WBA решил, что это будет лучшим решением в данной ситуации. Это уже не в первый раз: он провалил допинг-тест в Неваде (за применение анаболических стероидов в 2014 году)”, — подчеркнул глава WBA Жилберто Мендоса.

Заметим, что согласно правилам организации, после повторного нарушения боксеру грозит исключение из рейтингов и отстранение от проведения поединков. Срок окончания дисквалификации Ортиса указанный на 22 сентября 2018 года.

Добавим также, 4 ноября в Нью-Йорке Луис Ортис, который ни разу не проигрывал в карьере (27 побед из них 23 нокаутом), должен был провести титульный бой в тяжелом весе по версии WBA против обладателя чемпионского пояса Дионтея Уайлдера.