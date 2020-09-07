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Неочікувані розрахунки Держстату: найбільше української горілки п'ють наші сусіди

Київ • УНН

 • 37355 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. За півроку Україна поставила на зовнішні ринки горілки на 19 млн доларів. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Неочікувані розрахунки Держстату: найбільше української горілки п'ють наші сусіди

Найбільше – до Польщі – на 2,2 млн доларів.

Далі у списку - Казахстан (1,6 млн доларів) і США (1,5 млн доларів). Чимало горілки Україна поставила до ОАЕ (1,2 млн доларів), до Естонії (745 тис. доларів), у Грузію (721 тис. доларів), до Азербайджану (558 тис. доларів).

Імпорт горілки Україною протягом звітного періоду натомість склав 7,3 млн доларів. Таким чином, продаємо ми цього алкогольного продукту щонайменше удвічі більше, ніж купуємо.

Нагадаємо, як писав УНН, найбільше горілки протягом І кварталу 2020 року випили жителі Києва - на 970 млн грн. На другому місці - жителі Дніпропетровщини (429 млн грн), на третьому - жителі Київщини (365 млн грн).

Зауважимо, що до ТОП-5 надійних вітчизняних виробників якісної горілки входять:

▪️ "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"),

▪️ "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"),

▪️ "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"),

▪️ ЛГЗ "Прайм"(ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка"),

▪️ ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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