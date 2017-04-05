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Необхідності у повторному допиті Р.Насірова немає - НАБУ

Необхідності у повторному допиті Р.Насірова немає - НАБУ

Київ • УНН

 • 8901 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Наразі немає потреби у повторному допиті тимчасово відстороненого голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова. Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України, передає УНН.

"У відповідь на запити ЗМІ щодо планів повторно допитувати відстороненого голову Державної фіскальної служби повідомляємо, що наразі цей допит є доцільним лише у разі, якщо підозрюваний сам зголоситься прийти і повідомити нові факти чи обставини, що стосуються надання розстрочень зі сплати ренти за надрокористування компаніям, задіяним у "газовій схемі Онищенка“,- йдеться у повідомленні.

За даними НАБУ, під час допиту в 17 березня Р.Насіров не дав відповіді по суті на більш ніж половину запитань.

“Не знаю”, “пояснити не можу”, “треба дізнатися в ДФС” — ось що чули детективи у відповідь на цілком конкретні питання“,- зазначили у НАБУ.

На думку детективів, відмовляючись від конструктивної співпраці зі слідством та надання чіткої аргументації своїх дій та рішень, відсторонений керівник ДФС жодним чином не спростовує підозри слідчих.

Натомість, у своїх публічних зверненнях він заявляє, що детективи Національного бюро не ставлять йому “питань по суті”, чим свідомо вводить в оману громадськість, додали у НАБУ.

Крім того, у Бюро підкреслили, що заяви Р.Насірова “містять чимало іншої недостовірної інформації”.

"Підкреслюємо, Національне бюро має достатньо доказів незаконності рішень голови ДФС і в даний момент не потребує проведення повторних допитів підозрюваного, якщо він сам у них не зацікавлений“,- повідомили у НАБУ.

Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.

Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.

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