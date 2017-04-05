Необходимости в повторном допросе Р.Насирова нет - НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Сейчас нет необходимости в повторном допросе временно отстраненного главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, передает УНН.
"В ответ на запросы СМИ о планах повторно допрашивать отстраненного председателя Государственной фискальной службы сообщаем, что в настоящее время этот допрос целесообразно только в случае, если подозреваемый сам согласится прийти и сообщить новые факты или обстоятельства, касающиеся предоставления рассрочек по уплате ренты за недропользование компаниям, задействованным в "газовой схеме Онищенко", - говорится в сообщении.
По данным НАБУ, во время допроса в 17 марта Р.Насиров не дал ответа по существу на более чем половину вопросов.
"Не знаю", "объяснить не могу", "надо узнать в ГФС" - вот что слышали детективы в ответ на вполне конкретные вопросы", - отметили в НАБУ.
По мнению детективов, отказываясь от конструктивного сотрудничества со следствием и предоставления четкой аргументации своих действий и решений, отстранен руководитель ГФС никоим образом не опровергает подозрения следователей.
Зато в своих публичных обращениях он заявляет, что детективы Национального бюро не ставят ему "вопросов по существу", чем сознательно вводит в заблуждение общественность, добавили в НАБУ.
Кроме того, в Бюро подчеркнули, что заявления Р.Насирова "содержат много другой недостоверной информации".
"Подчеркиваем, Национальное бюро имеет достаточно доказательств незаконности решений председателя ГФС и в данный момент не требует проведения повторных допросов подозреваемого, если он сам в них не заинтересован", - сообщили в НАБУ.
Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога, которую за него внесла жена.