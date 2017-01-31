Необхідні бригади для проведення ремонтних робіт в Авдіївці сформовані - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Наразі для проведення ремонтних робіт в Авдіївці сформовані всі необхідні ремонтні бригади, які чекають припинення обстрілів, щоб провести ремонтні роботи. Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
“Фактично у нас сформовані всі необхідні бригади, щоб вийти на місце в „сіру зону“, щоб провести ремонтні роботи, але ми розуміємо, що зараз ситуація там є непридатною для проведення робіт. Як тільки обстріли будуть припинені, і як тільки буде можливість вийти, щоб відновити енергопостачання і це озночає, що буде запущений Коксохім, це означає, що буде запущене тепло. До того часу ми будемо підтримувати все, що необходне,” — сказав він.
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Як повідомляв УНН, у районі Авдіївки тривають періодичні обстріли з гранатометів і кулеметів, 30 січня внаслідок бойових дій на Донбасі загинуло троє українських військових, ще 17 отримали поранення і троє травмовані.
Раніше повідомлялося, що Президент перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці.
Нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.
За словами В.Гройсмана ситуація в Авдіївці наразі критична, тому уряд слідкуватиме похвилинно за подіями там, щоб у разі чого прийняти відповідні рішення.