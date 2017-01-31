Необходимые бригады для проведения ремонтных работ в Авдеевке сформированы - В.Гройсман

"Фактически у нас сформированы все необходимые бригады, чтобы выйти на место в" серую зону ", чтобы провести ремонтные работы, но мы понимаем, что сейчас ситуация там является непригодной для проведения работ. Как только обстрелы будут прекращены, и как только будет возможность выйти, чтобы восстановить энергоснабжение и это озночае, который будет запущен Коксохим, это означает, что будет запущено тепло. К тому времени мы будем поддерживать все, что Необходимые ", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: П резидент поручил созвать заседание Трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке

Как сообщал УНН, в районе Авдеевки продолжаются периодические обстрелы из гранатометов и пулеметов, 30 января в результате боевых действий на Донбассе погибли три украинских военных, еще 17 получили ранения и трое травмированы.

Ранее сообщалось, что Президент прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке.

Напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и угроза гуманитарной катастрофы.

По словам В.ГРОЙСМАН ситуация в Авдеевке пока критическая, поэтому правительство будет следить поминутно за событиями там, чтобы в случае чего принять соответствующие решения.