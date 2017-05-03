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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Немовля знайшли неподалік торговельної ятки на Кіровоградщині

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 травня. УНН. На території міста Знам’янка поблизу однієї з торговельних яток було виявлено новонароджену дитину. Про це кореспонденту УНН-Центр повідомила керівник сектору зв’язків з громадськістю ГУ НП в Кіровоградській області Віталіна Бевзенко.

Немовля знайшли неподалік торговельної ятки на Кіровоградщині

“За інформацією лікарів, немовляті близько двох днів. Наразі дитина перебуває в медичному закладі”, — зазначила Віталіна Бевзенко.

Як додала речниця поліції, цю інформацію було внесено до ЄРДР за ч.2 ст.135 ККУ. Наразі проводяться заходи щодо встановлення особи матері, яка залишила дитину.

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