Немовля знайшли неподалік торговельної ятки на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 травня. УНН. На території міста Знам’янка поблизу однієї з торговельних яток було виявлено новонароджену дитину. Про це кореспонденту УНН-Центр повідомила керівник сектору зв’язків з громадськістю ГУ НП в Кіровоградській області Віталіна Бевзенко.
“За інформацією лікарів, немовляті близько двох днів. Наразі дитина перебуває в медичному закладі”, — зазначила Віталіна Бевзенко.
Як додала речниця поліції, цю інформацію було внесено до ЄРДР за ч.2 ст.135 ККУ. Наразі проводяться заходи щодо встановлення особи матері, яка залишила дитину.
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