Младенца нашли неподалеку торговой палатки в Кировоградской области

"По информации врачей, малышу около двух дней. Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении", - отметила Виталина Бевзенко.

Как добавила пресс-секретарь полиции, эта информация была внесена в ЕРДР по ч.2 ст.135 УК. Проводятся мероприятия по установлению личности матери, оставившей ребенка.

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