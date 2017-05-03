Младенца нашли неподалеку торговой палатки в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 3 мая. УНН. На территории города Знаменка вблизи одной из торговых палаток было обнаружено новорожденного ребенка. Об этом корреспонденту УНН-Центр сообщила руководитель сектора связей с общественностью ГУ ЧП в Кировоградской области Виталина Бевзенко.
"По информации врачей, малышу около двух дней. Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении", - отметила Виталина Бевзенко.
Как добавила пресс-секретарь полиции, эта информация была внесена в ЕРДР по ч.2 ст.135 УК. Проводятся мероприятия по установлению личности матери, оставившей ребенка.
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