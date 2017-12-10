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Немовля загинуло внаслідок пожежі на Донеччині

Немовля загинуло внаслідок пожежі на Донеччині

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 10 грудня. УНН. У с.Берховка Донецької області вчора ввечері сталася пожежа у житловому будинку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Держслужбу з питань надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

Ще до прибуття рятувальників медики госпіталізували до реанімаційного відділення немовля, яке згодом від отриманих опіків померло.

“Рятувальники, які прибули на місце події, з’ясували, що відбувається горіння житлового будинку. До прибуття підрозділів Головного управління, співробітниками швидкої медичної допомоги, було госпіталізовано постраждалу дитину 2017 р.н., в реанімаційне відділення лікарні м. Бахмут, з діагнозом — опіки І-ІІІ ступенів. О 20:10 дитина померла в лікарні”, — йдеться у повідомленні.

Пожежу локалізували о 16:42, а о 16:55 повністю ліквідували.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється відповідними фахівцями.

Нагадаємо, 9 грудня на Донеччині під час пожежі загинуло двоє чоловіків.

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