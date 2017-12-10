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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 82439 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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05:39 • 56220 просмотра

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 107994 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109382 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 127822 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105848 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107665 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113139 просмотра

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Младенец погиб в результате пожара в Донецкой области

Младенец погиб в результате пожара в Донецкой области

Киев  •  УНН

 • 12112 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 10 декабря. УНН. В с.Берховка Донецкой области вчера вечером произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госслужбу по вопросам чрезвычайных ситуаций в Донецкой области.

Еще до прибытия спасателей медики госпитализировали в реанимационное отделение младенца, впоследствии от полученных ожогов он умер.

"Прибывшие на место происшествия, выяснили, что происходит горение жилого дома. До прибытия подразделений Главного управления, сотрудниками скорой медицинской помощи, были госпитализированы пострадавшего ребенка 2017 г.р., в реанимационное отделение больницы г.Бахмут, с диагнозом - ожоги I-III степеней. в 20:10 ребенок умер в больнице", - говорится в сообщении.

Пожар локализовали в 16:42, а в 16:55 полностью ликвидировали.

Причина возникновения пожара устанавливается соответствующими специалистами.

Напомним, 9 декабря в Донецкой области во время пожара погибли двое мужчин.

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