Младенец погиб в результате пожара в Донецкой области
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 10 декабря. УНН. В с.Берховка Донецкой области вчера вечером произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госслужбу по вопросам чрезвычайных ситуаций в Донецкой области.
Еще до прибытия спасателей медики госпитализировали в реанимационное отделение младенца, впоследствии от полученных ожогов он умер.
"Прибывшие на место происшествия, выяснили, что происходит горение жилого дома. До прибытия подразделений Главного управления, сотрудниками скорой медицинской помощи, были госпитализированы пострадавшего ребенка 2017 г.р., в реанимационное отделение больницы г.Бахмут, с диагнозом - ожоги I-III степеней. в 20:10 ребенок умер в больнице", - говорится в сообщении.
Пожар локализовали в 16:42, а в 16:55 полностью ликвидировали.
Причина возникновения пожара устанавливается соответствующими специалистами.
Напомним, 9 декабря в Донецкой области во время пожара погибли двое мужчин.