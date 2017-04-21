Немовля у пакеті залишили в електричці Козятин-Київ

Повідомляється, що під час огляду вагонів машиніст потягу та його помічник знайшли пакет, в якому побачили колиску з дитиною. Чоловіки відразу викликали медичних працівників і поліцію. За словами лікарів, дівчинка народилася кілька днів тому, а пологи, імовірно, приймали в домашніх умовах. Дитинка здорова, нею опікуються медичні працівники.

Також поліція просить всіх небайдужих громадян, які у потязі бачили жінку із немовлям, або впізнали пакет чи речі, зображені на фото, повідомити про це у чергову частину Солом’янського управління поліції за номерами: 275-33-00, 456-12-06, 465-16-02.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

Як повідомляв УНН, жінка викинула немовля у відро у школі на Миколаївщині.