Младенца в пакете оставили в электричке Казятин-Киев

Сообщается, что при осмотре вагонов машинист поезда и его помощник нашли пакет, в котором увидели колыбель с ребенком. Мужчины сразу вызвали медицинских работников и полицию. По словам врачей, девочка родилась несколько дней назад, а роды, вероятно, принимали в домашних условиях. Ребенок здоров, ею занимаются медицинские работники.

Также полиция просит всех неравнодушных граждан, которые в поезде видели женщину с младенцем, или узнали пакет или вещи, изображенные на фото, сообщить об этом в дежурную часть Соломенского управления полиции по телефонам: 275-33-00, 456-12-06 , 465-16-02.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Как сообщал УНН, женщина выбросила младенца в ведро в школе в Николаевской области.