Немає сенсу у заміні спостерігачів ОБСЄ в Україні місією ООН – А.Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Місія ОБСЄ в Україні є дуже важливою і не потребує заміни іншими форматами. Про це під час зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним сказала канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
"Робота представників ОБСЄ дуже важлива, вони повинні отримати вагому підтримку, і не має сенсу шукати інші формати, які не принесуть більшої користі", - сказала А.Меркель, відповідаючи на питання про можливість заміни спостерігачів ОБСЄ на Україні місією ООН.
Нагадаємо, раніше А.Меркель заявила, що Україна має отримати доступ до свого кордону на Донбасі.