Нет смысла в замене наблюдателей ОБСЕ в Украине миссией ООН - А.Меркель
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Миссия ОБСЕ в Украине является очень важной и не требует замены другими форматами. Об этом во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сказала канцлер Германии Ангела Меркель, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Работа представителей ОБСЕ очень важна, они должны получить весомую поддержку, и не имеет смысла искать другие форматы, которые не принесут большую пользу", - сказала А.Меркель, отвечая на вопрос о возможности замены наблюдателей ОБСЕ на Украине миссией ООН.
Напомним, ранее А.Меркель заявила, что Украина должна получить доступ к своей границы на Донбассе.