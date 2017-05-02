Нет смысла в замене наблюдателей ОБСЕ в Украине миссией ООН - А.Меркель

"Работа представителей ОБСЕ очень важна, они должны получить весомую поддержку, и не имеет смысла искать другие форматы, которые не принесут большую пользу", - сказала А.Меркель, отвечая на вопрос о возможности замены наблюдателей ОБСЕ на Украине миссией ООН.

Напомним, ранее А.Меркель заявила, что Украина должна получить доступ к своей границы на Донбассе.