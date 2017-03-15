Немає правових підстав вважати, що голова ЦВК може втекти з України - Н.Холодницький
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. На сьогоднішній день немає правових підстав вважати, що голова ЦВК Михайло Охендовський може втекти з країни. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, повідомляє УНН.
“На даний час пан Охендовський виконує всі покладені на нього судом обов’язки. Він з’являється до слідчих, детективів та прокурорів за першим викликом. Не було перенесень викликів у зв’язку з хворобою. Тому говорити сьогодні про те, що є ризики до його втечі, у нас немає правових підстав,” — заявив Н.Холодницький.
У той же час він зазначив, що у разі, якщо голова ЦВК втече з країни, його можуть заочно судити або оголосити в розшук.
Керівник САП також нагадав, що слідство у справі голови ЦВК продовжено до 14 квітня.
Нагадаємо, у кінці лютого О.Бабіч повідомив, що Солом'янський районний суд розглянув клопотання детектива НАБУ Егізарова про накладення арешту на майно голови ЦВК Михайла Охендовського та заарештував його автомобіль та 22 акції.
Як повідомляв УНН, Апеляційний суд Києва не задовольнив апеляційну скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо відсторонення Михайла Охендовського від посади голови ЦВК.
Також нагадаємо, 21 грудня 2016 року Солом’янський районний суд Києва не задовольнив клопотання САП про відсторонення Михайла Охендовського від посади голови ЦВК.
Цього ж дня суд обрав для М.Охендовського запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд застосувати йому заставу у сумі 1,29 млн грн та арештувати майно.
13 грудня минулого року детективи НАБУ повідомили голові ЦВК Михайлу Охендовському про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України (“Одержання хабарів у великому та особливо великому розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище”). Вказані статті діяли на момент скоєння злочину.