Нелегальну горілку на Сумщині реалізовували у тетрапаках

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КИЇВ. 28 березня. УНН. У Сумській області співробітники податкової міліції спільно з прокуратурою вилучили з незаконного обігу контрафактного алкоголю на суму 1,2 мільйона гривень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови ДФС Сергій Білан.

"Під час операції "Акциз-2017" і розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК, було встановлено, що на території області здійснюється незаконне накопичення і реалізація контрафактних алкогольних напоїв.

У результаті проведених у приватному домоволодінні, автомобілі і двох магазинах обшуків було виявлено та вилучено понад 8,3 тисячі літрів горілки, яка була розлита в тетрапак і пляшки різного об’єму, обклеєні підробленими марками акцизного податку. Загальна вартість вилученого алкоголю становить 1,2 мільйона гривень. У даний час розслідування кримінального провадження триває”, — зазначив він.

Нагадаємо, днями міністр А.Аваков похвалив підлеглих за те, що “не продають” справи про нелегальне виробництво алкоголю.

Також нагадаємо, експерти ринку заявляють, що уряд не має бажання підтримати легального виробника алкогольних напоїв. Про це красномовно свідчать дані Держстату, згідно яких, у лютому Україна скоротила виробництво легальної горілки майже на третину.

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