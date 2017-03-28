Нелегальную водку в Сумской области реализовывали в тетрапаках

"Во время операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что на территории области осуществляется незаконное накопление и реализация контрафактных алкогольных напитков.

В результате проведения в частном домовладении, автомобиле и двух магазинах обысков было обнаружено и изъято более 8,3 тыс. литров водки, которая была разлита в тетрапак и бутылки разного объема, которые были оклеены поддельными марками акцизного налога. Общая стоимость изъятого алкоголя составляет 1,2 миллиона гривен. В настоящее время расследование уголовного производства продолжается", - отметил он.

Напомним, на днях министр А.Аваков похвалил подчиненных за то, что "не продают" дела о нелегальном производстве алкоголя.

Также напомним, эксперты рынка заявляют, что правительство не желает поддержать легального производителя алкогольных напитков. Об этом красноречиво свидетельствуют данные Госкомстата, согласно которым, в феврале Украина сократила производство легальной водки почти на треть.