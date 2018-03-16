Нелегальний алкоголь обходиться Україні в 12 млрд грн на рік - експерти

КИЇВ. 16 березня. УНН. Нелегальний алкогольний ринок України "виводить" з бюджету країни близько 12 млрд грн (близько 360 млн євро - ред.) на рік. Про це йдеться в аудиті міжнародної компанії PwC, передає УНН з посиланням на EU Reporter.