Нелегальний алкоголь обходиться Україні в 12 млрд грн на рік - експерти
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Нелегальний алкогольний ринок України "виводить" з бюджету країни близько 12 млрд грн (близько 360 млн євро - ред.) на рік. Про це йдеться в аудиті міжнародної компанії PwC, передає УНН з посиланням на EU Reporter.
"Через "чорний ринок" бюджет України недоотримує щорічно понад 12 млрд грн (360 мільйонів євро)", - йдеться в повідомленні.
Більш того, в Європейському союзі побоюються, що саме Україна може стати "перевалочним пунктом" для контрабанди нелегального алкоголю в Європу. Тому, тема нелегального алкоголю з України активно обговорюються європейськими парламентарями. Одне з основних напрямків, яке затверджено Європейською Комісією в рамках Стратегічного документа про допомогу Україні на 2018-2020 роки - це економічний розвиток, поліпшення бізнес-клімату та боротьба з корупцією.
"Європейські платники податків компенсують збитки українців, пов'язані з корупцією та загальною неефективністю державних органів.
У 2017 році Євросоюз надав Україні безоплатну допомогу на суму 174 млн євро, в цьому році очікувані обсяги допомоги Євросоюзу становлять близько 208 млн євро", - йдеться в повідомленні.
Разом з тим, згідно з оцінками експертів та учасників алкогольного ринку, влада в Україні не тільки не намагається вирішити проблему нелегальних напоїв, а й заробляє на цьому.
Так, журналіст-розслідувач Олександр Дубинський стверджує, що за право торгувати "лівою" горілкою тіньовики платять владі по 1 долару з літра. І, за його словами, розквіт нелегального ринку алкоголю відбувається з доброї волі "смотрящих", які щомісяця заробляють на цьому від 9 млн доларів.
Мінфін, Мінекономрозвитку і ДФС, тим часом, зняли з себе відповідальність за боротьбу з тіньовим ринком алкоголю.
В цілому ж влада не звертає увагу на стагнацію легального українського ринку алкоголю вже протягом шести років, підкреслює генеральний директор компанії Eastern Beverage Trading Ольга Івушкіна.