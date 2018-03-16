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Нелегальний алкоголь обходиться Україні в 12 млрд грн на рік - експерти

Нелегальний алкоголь обходиться Україні в 12 млрд грн на рік - експерти

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Нелегальний алкогольний ринок України "виводить" з бюджету країни близько 12 млрд грн (близько 360 млн євро - ред.) на рік. Про це йдеться в аудиті міжнародної компанії PwC, передає УНН з посиланням на EU Reporter.

"Через "чорний ринок" бюджет України недоотримує щорічно понад 12 млрд грн (360 мільйонів євро)", - йдеться в повідомленні.

Більш того, в Європейському союзі побоюються, що саме Україна може стати "перевалочним пунктом" для контрабанди нелегального алкоголю в Європу. Тому, тема нелегального алкоголю з України активно обговорюються європейськими парламентарями. Одне з основних напрямків, яке затверджено Європейською Комісією в рамках Стратегічного документа про допомогу Україні на 2018-2020 роки - це економічний розвиток, поліпшення бізнес-клімату та боротьба з корупцією.

"Європейські платники податків компенсують збитки українців, пов'язані з корупцією та загальною неефективністю державних органів.

У 2017 році Євросоюз надав Україні безоплатну допомогу на суму 174 млн євро, в цьому році очікувані обсяги допомоги Євросоюзу становлять близько 208 млн євро", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, згідно з оцінками експертів та учасників алкогольного ринку, влада в Україні не тільки не намагається вирішити проблему нелегальних напоїв, а й заробляє на цьому.

Так, журналіст-розслідувач Олександр Дубинський стверджує, що за право торгувати "лівою" горілкою тіньовики платять владі по 1 долару з літра. І, за його словами, розквіт нелегального ринку алкоголю відбувається з доброї волі "смотрящих", які щомісяця заробляють на цьому від 9 млн доларів.

Мінфін, Мінекономрозвитку і ДФС, тим часом, зняли з себе відповідальність за боротьбу з тіньовим ринком алкоголю.

В цілому ж влада не звертає увагу на стагнацію легального українського ринку алкоголю вже протягом шести років, підкреслює генеральний директор компанії Eastern Beverage Trading Ольга Івушкіна.

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