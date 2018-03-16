Нелегальный алкоголь обходится Украине в 12 млрд грн в год - эксперты

КИЕВ. 16 марта. УНН. Нелегальный алкогольный рынок Украины "уводит" из бюджета страны порядка 12 млрд грн (около 360 млн евро, - ред.) в год. Об этом говорится в аудите международной компании PwC, передает УНН со ссылкой на EU Reporter.