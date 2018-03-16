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Нелегальный алкоголь обходится Украине в 12 млрд грн в год - эксперты

Нелегальный алкоголь обходится Украине в 12 млрд грн в год - эксперты

Киев  •  УНН

 • 9195 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Нелегальный алкогольный рынок Украины "уводит" из бюджета страны порядка 12 млрд грн (около 360 млн евро, - ред.) в год. Об этом говорится в аудите международной компании PwC, передает УНН со ссылкой на EU Reporter.

"Из-за "черного рынка" бюджет Украины недополучает ежегодно более 12 млрд грн (360 миллионов евро)", - говорится в сообщении.

Более того, в Европейском союзе опасаются, что именно Украина может стать "перевалочным пунктом" для контрабанды нелегального алкоголя в Европу. Поэтому, тема нелегального алкоголя из Украины активно обсуждаются европейскими парламентариями. Одно из основных направлений, которое утверждено Европейской Комиссией в рамках Стратегического документа о помощи Украине на 2018-2020 годы – это экономическое развитие, улучшение бизнес-климата и борьба с коррупцией.

"Европейские налогоплательщики компенсируют убытки украинцев, связанные с коррупцией и общей неэффективностью государственных органов.

В 2017 году Евросоюз предоставил Украине безвозмездную помощь на сумму 174 млн евро, в этом году ожидаемые объемы помощи Евросоюза составляют около 208 млн евро", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, согласно оценкам экспертов и участников алкогольного рынка, власть в Украине не только не пытается решить проблему нелегальных напитков, но и зарабатывает на этом.

Так, журналист-расследователь Александр Дубинский утверждает, что за право торговать "левой" водкой теневики платят власти по 1 доллару с литра. И, по его словам, расцвет нелегального рынка алкоголя происходит по доброй воле "смотрящих", которые ежемесячно зарабатывают на этом от 9 млн долларов.

Минфин, Минэкономразвития и ГФС, тем временем, сняли с себя ответственность за борьбу с теневым рынком алкоголя.

В целом же власть не обращает внимание на стагнацию легального украинского рынка алкоголя уже на протяжении шести лет, подчеркивает генеральный директор компании Eastern Beverage Trading Ольга Ивушкина.

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