Нелегальні АГЗП відбирають у бюджетів Київської області 250 млн грн на рік
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. За оцінками експертів, у Київському регіоні працюють, щонайменше, 450 нелегальних АЗГП і фінансові втрати місцевих бюджетів тільки від безчекові торгівлі перевищують 250 млн грн на рік. Про це йшла мова на центральному форумі українського ринку скрапленого газу LPG Ukraine 2017, передає УНН з посиланням на "Дзеркало тижня".
"Коли почалися виїзди, ми зіткнулися з різними незрозумілими моментами. Наприклад, оператор заправки просто закривав її і тікав. Кому пред'являти вимоги?! У нас немає інструкції, як діяти в таких випадках", - розповів заступник начальника ГУ по запобіганню надзвичайних ситуацій ГУ ГСЧС України в Київській області В'ячеслав Асірбабаян.
Не в останню чергу демонтажі нелегальних АГЗП стримуються чинним мораторієм на перевірки малого бізнесу, під дію якого підпадає і ГСЧС.
В якості одного з варіантів керівник депутатської комісії Київської облради Валерій Ксьонзенко пропонує створити постійно діючий орган по боротьбі з "нелегалами" на базі очолюваної ним групи.
"Ми вже створили комісію для контролю нелегальних АГЗП, нас підтримала більшість депутатів. Це велика сила, люди, які добре знають, що відбувається на їх округах", - зазначив на LPG Ukraine 2017 В.Ксензенко.
За його словами, до цієї комісії, крім депутатів, можуть входити і представники виконавчої влади, а її приписів буде досить для роботи ГСЧС.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, занижену ціну газу нелегальні АГЗП компенсують собі недоливом.