Нелегальні АГЗП відбирають у бюджетів Київської області 250 млн грн на рік

"Коли почалися виїзди, ми зіткнулися з різними незрозумілими моментами. Наприклад, оператор заправки просто закривав її і тікав. Кому пред'являти вимоги?! У нас немає інструкції, як діяти в таких випадках", - розповів заступник начальника ГУ по запобіганню надзвичайних ситуацій ГУ ГСЧС України в Київській області В'ячеслав Асірбабаян.

Не в останню чергу демонтажі нелегальних АГЗП стримуються чинним мораторієм на перевірки малого бізнесу, під дію якого підпадає і ГСЧС.

В якості одного з варіантів керівник депутатської комісії Київської облради Валерій Ксьонзенко пропонує створити постійно діючий орган по боротьбі з "нелегалами" на базі очолюваної ним групи.

"Ми вже створили комісію для контролю нелегальних АГЗП, нас підтримала більшість депутатів. Це велика сила, люди, які добре знають, що відбувається на їх округах", - зазначив на LPG Ukraine 2017 В.Ксензенко.

За його словами, до цієї комісії, крім депутатів, можуть входити і представники виконавчої влади, а її приписів буде досить для роботи ГСЧС.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, занижену ціну газу нелегальні АГЗП компенсують собі недоливом.