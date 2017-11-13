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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 20670 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 38080 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 48998 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 53752 просмотра

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13:14 • 48468 просмотра

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Нелегальные АГЗП отбирают у бюджетов Киевской области 250 млн грн в год

Нелегальные АГЗП отбирают у бюджетов Киевской области 250 млн грн в год

Киев  •  УНН

 • 5410 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. По оценкам экспертов, в киевском регионе работают, по меньшей мере, 450 нелегальных АЗГП и финансовые потери местных бюджетов только от бесчековой торговли превышают 250 млн грн в год. Об этом шла речь на центральном форуме украинского рынка сжиженного газа LPG Ukraine 2017, передает УНН со ссылкой на “Зеркало недели”.

 

"Когда начались выезды, мы столкнулись с разными непонятными моментами. Например, оператор заправки просто закрывал ее и убегал. Кому предъявлять требования?! У нас нет инструкции, как действовать в таких случаях", — рассказал заместитель начальника ГУ по предотвращению чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС Украины в Киевской области Вячеслав Асирбабаян.

Не в последнюю очередь демонтажи нелегальных АГЗП сдерживаются действующим мораторием на проверки малого бизнеса, под действие которого подпадает и ГСЧС.

В качестве одного из вариантов руководитель депутатской комиссии Киевской облрады Валерий Ксензенко предлагает создать постоянно действующий орган по борьбе с "нелегалами" на базе возглавляемой им группы.

"Мы уже создали комиссию для контроля нелегальных АГЗП, нас поддержало большинство депутатов. Это большая сила, люди, которые хорошо знают, что происходит на их округах", — отметил на LPG Ukraine 2017 В.Ксензенко.

По его словам, в эту комиссию, кроме депутатов, могут входить и представители исполнительной власти, а ее предписаний будет достаточно для работы ГСЧС.

Напомним, как сообщал УНН, заниженную цену газа нелегальные АГЗП компенсируют себе недоливом.

Украинские Национальные Новости

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