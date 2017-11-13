Нелегальные АГЗП отбирают у бюджетов Киевской области 250 млн грн в год

"Когда начались выезды, мы столкнулись с разными непонятными моментами. Например, оператор заправки просто закрывал ее и убегал. Кому предъявлять требования?! У нас нет инструкции, как действовать в таких случаях", — рассказал заместитель начальника ГУ по предотвращению чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС Украины в Киевской области Вячеслав Асирбабаян.

Не в последнюю очередь демонтажи нелегальных АГЗП сдерживаются действующим мораторием на проверки малого бизнеса, под действие которого подпадает и ГСЧС.

В качестве одного из вариантов руководитель депутатской комиссии Киевской облрады Валерий Ксензенко предлагает создать постоянно действующий орган по борьбе с "нелегалами" на базе возглавляемой им группы.

"Мы уже создали комиссию для контроля нелегальных АГЗП, нас поддержало большинство депутатов. Это большая сила, люди, которые хорошо знают, что происходит на их округах", — отметил на LPG Ukraine 2017 В.Ксензенко.

По его словам, в эту комиссию, кроме депутатов, могут входить и представители исполнительной власти, а ее предписаний будет достаточно для работы ГСЧС.

Напомним, как сообщал УНН, заниженную цену газа нелегальные АГЗП компенсируют себе недоливом.