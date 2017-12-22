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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Негода знеструмила 34 населених пункти в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Через негоду без електропостачання залишилися 34 населених пункти у трьох областях України. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.

Негода знеструмила 34 населених пункти в Україні

"Протягом 21-22 грудня внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередачі сталося знеструмлення 34 населених пунктів у 3 областях, а саме: Львівська – 21 н.п., Чернігівська – 10 н.п. та Сумська – 3 н.п.", - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, 22 грудня в Україні атмосферний фронт зумовить сніг, невеликий та помірний, у більшості областей. На сході та півдні - місцями невеликі опади.

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