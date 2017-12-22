Негода знеструмила 34 населених пункти в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Через негоду без електропостачання залишилися 34 населених пункти у трьох областях України. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
"Протягом 21-22 грудня внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередачі сталося знеструмлення 34 населених пунктів у 3 областях, а саме: Львівська – 21 н.п., Чернігівська – 10 н.п. та Сумська – 3 н.п.", - йдеться у повідомленні.
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, 22 грудня в Україні атмосферний фронт зумовить сніг, невеликий та помірний, у більшості областей. На сході та півдні - місцями невеликі опади.