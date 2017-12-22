Непогода обесточила 34 населенных пункта в Украине

"В течение 21-22 декабря в результате неблагоприятных погодных условий (снег, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи произошло обесточивание 34 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Львовская - 21 н.п., Черниговская - 10 н.п. и Сумская - 3 н.п.", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 22 декабря в Украине атмосферный фронт обусловит снег, небольшой и умеренный, в большинстве областей. На востоке и юге - местами небольшие осадки.