Негода знеструмила 20 населених пунктів в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Через негоду з середи на четвер було знеструмлено 20 населених пунктів у Запорізькій області. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"У ніч з 29 на 30 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (дощ з мокрим снігом, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 20 населених пунктів у Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.
До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, 30 листопада на більшості території України очікуються мокрий сніг та дощ.