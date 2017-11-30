Непогода обесточила 20 населенных пунктов в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Из-за непогоды со среды на четверг были обесточены 20 населенных пунктов в Запорожской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"В ночь с 29 на 30 ноября в результате осложнения погодных условий (дождь с мокрым снегом, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 20 населенных пунктов в Запорожской области", - говорится в сообщении.
К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Напомним, 30 ноября на большей части территории Украины ожидаются мокрый снег и дождь.