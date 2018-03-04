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Негода знеструмила 17 населених пунктів в Україні

Негода знеструмила 17 населених пунктів в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Внаслідок опадів та поривів вітру, через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 17 населених пунктів у 5 областях України, передає УНН з посиланням на ДСНС.

"Внаслідок опадів та поривів вітру, через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 17 населених пункти у 5 областях, а саме: Миколаївська – 8, Запорізька – 5, Кіровоградська – 2, Донецька – 1 та Луганська – 1," -йдеться в повідомленні.

Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено.

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Проведено буксирування 658 автомобілів, з них 33 карети швидкої допомоги, у яких перебувало 1 тис. 94 особи.

Так, сьогодні в Україні очікуються складні погодні умови:

У південних, східних, більшості центральних областей сильний сніг з переходом в дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь; В Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Сумській областях та Карпатах сильний сніг, хуртовини;

Пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця.

На Київщині та у місті Києві пориви вітру 15-18 м/с; на дорогах ожеледиця.

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