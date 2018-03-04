Непогода обесточила 17 населенных пунктов в Украине

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 55715 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 66145 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 69150 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 104960 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 98312 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104174 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111184 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117045 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134178 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Непогода обесточила 17 населенных пунктов в Украине

Непогода обесточила 17 населенных пунктов в Украине

Киев  •  УНН

 • 14426 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Вследствие осадков и порывов ветра, из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 17 населенных пунктов в 5 областях Украины, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

"В результате осадков и порывов ветра, из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 17 населенных пункта в 5 областях, а именно: Николаевская - 8, Запорожская - 5, Кировоградская - 2, Донецкая - 1 и Луганска - 1," - говорится в сообщении.

Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

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Проведено буксировку 658 автомобилей, из них 33 кареты скорой помощи, в которых находилось 1 тыс. 94 человека.

Так, сегодня в Украине ожидаются сложные погодные условия: вюжных, восточных, большинстве центральных областей сильный снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед; В Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях и Карпатах сильный снег, метели;

Порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

В Киевской области и в городе Киеве порывы ветра 15-18 м/с; на дорогах гололедица.

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