Непогода обесточила 17 населенных пунктов в Украине

"В результате осадков и порывов ветра, из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 17 населенных пункта в 5 областях, а именно: Николаевская - 8, Запорожская - 5, Кировоградская - 2, Донецкая - 1 и Луганска - 1," - говорится в сообщении.

Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

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Проведено буксировку 658 автомобилей, из них 33 кареты скорой помощи, в которых находилось 1 тыс. 94 человека.

Так, сегодня в Украине ожидаются сложные погодные условия: вюжных, восточных, большинстве центральных областей сильный снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед; В Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях и Карпатах сильный снег, метели;

Порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

В Киевской области и в городе Киеве порывы ветра 15-18 м/с; на дорогах гололедица.