Негода затримала поїзди в дорозі: деякі майже на дві години
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. В Україні через негоду та знеструмлення дільниці у дорозі затримуюються деякі поїзди. Про це у Facebook повідомила Укрзалізниця, інформує УНН.
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"Укрзалізниця повідомляє про затримки низки поїздів через вплив погодних умов та знеструмлення дільниці", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Поїзд № 2 Івано-Франківськ – Харків затримується на 1 год 50 хв.
Поїзд № 259 Івано-Франківськ – Суми курсує із затримкою 1 год 30 хв.
Із затримкою на 2 год 11 хвилин вирушив поїзд № 732 Київ – Запоріжжя, який очікував пасажирів на пересадку.
Крім того, затримано відправлення поїзда №715 Київ – Перемишль на 35 хв.
Затримуються рейси поїздів № 701 Київ – Вінниця на 1 год 33 хв, № 722 Київ – Харків на 47 хв та № 36 Одеса – Перемишль на 1 год 9 хв.
Також затримуються приміські поїзди фастівського напрямку. Як зазначили, на графік руху кільцевої електрички негода не вплинула.
Нагадаємо
Укрзалізниця запустила мобільний застосунок, в якому можна придбати квитки на потяг та отримувати сповіщення про рейс.