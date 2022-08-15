Непогода задержала поезда в дороге: некоторые почти на два часа

Цитата

"Укрзализныця сообщает о задержках ряда поездов из-за влияния погодных условий и обесточивания участка", – говорится в сообщении.

Детали

Поезд № 2 Ивано-Франковск – Харьков задерживается на 1 час 50 мин.

Поезд № 259 Ивано-Франковск – Сумы курсирует с задержкой 1 час 30 мин.

С задержкой на 2 часа 11 минут отправился поезд № 732 Киев – Запорожье, который ожидал пассажиров на пересадку.

Кроме того, задержана отправка поезда № 715 Киев – Перемышль на 35 мин.

Задерживаются рейсы поездов № 701 Киев – Винница на 1 ч 33 мин, № 722 Киев – Харьков на 47 мин и № 36 Одесса – Перемышль на 1 ч 9 мин.

Также задерживаются пригородные поезда фастовского направления. Как отметили, на график движения кольцевой электрички непогода не повлияла.

Напомним

Укрзализныця запустила мобильное приложение, в котором можно приобрести билеты на поезд и получать уведомление о рейсе.