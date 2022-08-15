Непогода задержала поезда в дороге: некоторые почти на два часа
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В Украине из-за непогоды и обесточивания участка в пути задерживаются некоторые поезда. Об этом в Facebook сообщила Укрзализныця, информирует УНН.
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"Укрзализныця сообщает о задержках ряда поездов из-за влияния погодных условий и обесточивания участка", – говорится в сообщении.
Детали
Поезд № 2 Ивано-Франковск – Харьков задерживается на 1 час 50 мин.
Поезд № 259 Ивано-Франковск – Сумы курсирует с задержкой 1 час 30 мин.
С задержкой на 2 часа 11 минут отправился поезд № 732 Киев – Запорожье, который ожидал пассажиров на пересадку.
Кроме того, задержана отправка поезда № 715 Киев – Перемышль на 35 мин.
Задерживаются рейсы поездов № 701 Киев – Винница на 1 ч 33 мин, № 722 Киев – Харьков на 47 мин и № 36 Одесса – Перемышль на 1 ч 9 мин.
Также задерживаются пригородные поезда фастовского направления. Как отметили, на график движения кольцевой электрички непогода не повлияла.
Напомним
Укрзализныця запустила мобильное приложение, в котором можно приобрести билеты на поезд и получать уведомление о рейсе.