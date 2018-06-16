Негода залишила без світла близько 130 міст і сіл

"Вночі 16 червня внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 129 населених пунктів у 5 областях, а саме: Полтавська – 57 н.п., Сумська – 47 н.п., Черкаська – 15 н.п., Київська – 8 н.п. та Чернігівська – 2 н.п.", - повідомили у відомстві.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, днем раніше негода в Україні знеструмила до 300 міст і сіл.