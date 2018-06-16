Непогода оставила без света около 130 городов и сел

"Ночью 16 июня в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 129 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Полтавская - 57 н.п., Сумская - 47 н.п., Черкасская - 15 н.п., Киевская - 8 н.п. и Черниговская - 2 н.п.", - сообщили в ведомстве.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, днем ранее непогода в Украине обесточила до 300 городов и сел.