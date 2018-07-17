Негода в Японії: кількість жертв збільшилася

Чиновник оцінив економічні збитки, завдані стихією сільському господарству, лісівництву та водному промислу в 48,1 млрд японських єн, попередивши, що в ході подальшого дослідження ситуації цей показник може збільшитися.

Уряд прийняв рішення надавати населенню необхідну допомогу, усіма силами підтримувати постраждалих жителів і власників середніх і малих підприємств, зайнятих в сільському, лісовому і рибному господарстві, у відновленні бізнесу.

Згідно з інформацією Японського метеорологічного агентства, за останні дні в більшості районів країни зафіксовано різке підвищення температури повітря через палюче сонце.



У префектурах Хіросіма і Окаяма, які найсильніше постраждали від проливних дощів, максимальна позначка термометра перевищила 37 градусів Цельсія.



Спека ускладнює рятувальні та відновлювальні роботи у постраждалих районах; понад 30 місцевих жителів і волонтерів були доставлені в лікарню з тепловим ударом.



Нагадаємо, потужні зливи обрушилися на Японію в середині позаминулого тижня через впливу тайфуну "Прапірун". У деяких районах країни за кілька днів випало понад 1 м опадів, що призвело до розливу річок і сходу обвалів. Це найбільша кількість загиблих від повеней в Японії з 1953 року. Тоді на острові Кюсю на заході країни загинули 759 осіб, понад 450 тис. залишилися без даху над головою.