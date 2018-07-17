Непогода в Японии: количество жертв увеличилось
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Японии проливные дожди уже унесли жизни 219 человек, еще 21 числится пропавшим без вести. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Есихидэ Суга, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Чиновник оценил экономический ущерб, причиненный стихией сельскому хозяйству, лесоводству и водному промыслу в 48,1 млрд японских иен, предупредив, что в ходе дальнейшего исследования ситуации этот показатель может повыситься.
Правительство приняло решение предоставлять населению необходимую помощь, всеми силами поддерживать пострадавших жителей и владельцев средних и малых предприятий, занятых в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, в восстановлении бизнеса.
Согласно информации Японского метеорологического агентства, за последние дни в большинстве районов страны зафиксировано резкое повышение температуры воздуха из-за палящего солнца.
В префектурах Хиросима и Окаяма, сильнее всего пострадавших от проливных дождей, максимальная отметка термометра превысила 37 градусов Цельсия.
Жара затрудняет спасательные и восстановительные работы в пострадавших районах; свыше 30 местных жителей и волонтеров были доставлены в больницу с тепловым ударом.
Напомним, мощные ливни обрушились на Японию в середине позапрошлой недели из-за влияния тайфуна “Прапирун”. В некоторых районах страны за несколько дней выпало более 1 м осадков, что привело к разливу рек и схода оползней. Это наибольшее количество погибших от наводнений в Японии с 1953 года. Тогда на острове Кюсю на западе страны погибли 759 человек, более 450 тыс. остались без крова.