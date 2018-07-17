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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 43451 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 103905 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125779 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133210 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169688 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153581 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141277 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130470 просмотра

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7 марта, 08:52 • 181661 просмотра

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Непогода в Японии: количество жертв увеличилось

Киев  •  УНН

 • 14228 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. В Японии проливные дожди уже унесли жизни 219 человек, еще 21 числится пропавшим без вести. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Есихидэ Суга, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.

 Чиновник оценил экономический ущерб, причиненный стихией сельскому хозяйству, лесоводству и водному промыслу в 48,1 млрд японских иен, предупредив, что в ходе дальнейшего исследования ситуации этот показатель может повыситься.

Правительство приняло решение предоставлять населению необходимую помощь, всеми силами поддерживать пострадавших жителей и владельцев средних и малых предприятий, занятых в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, в восстановлении бизнеса.

Согласно информации Японского метеорологического агентства, за последние дни в большинстве районов страны зафиксировано резкое повышение температуры воздуха из-за палящего солнца.

В префектурах Хиросима и Окаяма, сильнее всего пострадавших от проливных дождей, максимальная отметка термометра превысила 37 градусов Цельсия.

Жара затрудняет спасательные и восстановительные работы в пострадавших районах; свыше 30 местных жителей и волонтеров были доставлены в больницу с тепловым ударом.

Напомним, мощные ливни обрушились на Японию в середине позапрошлой недели из-за влияния тайфуна “Прапирун”. В некоторых районах страны за несколько дней выпало более 1 м осадков, что привело к разливу рек и схода оползней. Это наибольшее количество погибших от наводнений в Японии с 1953 года. Тогда на острове Кюсю на западе страны погибли 759 человек, более 450 тыс. остались без крова.

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