Непогода в Японии: количество жертв увеличилось

Чиновник оценил экономический ущерб, причиненный стихией сельскому хозяйству, лесоводству и водному промыслу в 48,1 млрд японских иен, предупредив, что в ходе дальнейшего исследования ситуации этот показатель может повыситься.

Правительство приняло решение предоставлять населению необходимую помощь, всеми силами поддерживать пострадавших жителей и владельцев средних и малых предприятий, занятых в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, в восстановлении бизнеса.

Согласно информации Японского метеорологического агентства, за последние дни в большинстве районов страны зафиксировано резкое повышение температуры воздуха из-за палящего солнца.



В префектурах Хиросима и Окаяма, сильнее всего пострадавших от проливных дождей, максимальная отметка термометра превысила 37 градусов Цельсия.



Жара затрудняет спасательные и восстановительные работы в пострадавших районах; свыше 30 местных жителей и волонтеров были доставлены в больницу с тепловым ударом.



Напомним, мощные ливни обрушились на Японию в середине позапрошлой недели из-за влияния тайфуна “Прапирун”. В некоторых районах страны за несколько дней выпало более 1 м осадков, что привело к разливу рек и схода оползней. Это наибольшее количество погибших от наводнений в Японии с 1953 года. Тогда на острове Кюсю на западе страны погибли 759 человек, более 450 тыс. остались без крова.