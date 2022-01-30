Негода в Україні знеструмила 63 населені пункти у трьох областях

Цитата

“Станом на 7 год. 30 січня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 63 населених пунктів у 3 областях (Житомирська — 53, Хмельницька — 7 та Закарпатська — 3). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Сьогодні, 30 січня, у всіх регіонах країни сніжитиме. Очікується сильний вітер, на Заході — з поривами.