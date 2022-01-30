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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 75 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Шахед-136

Негода в Україні знеструмила 63 населені пункти у трьох областях

Негода в Україні знеструмила 63 населені пункти у трьох областях

Київ • УНН

 • 15598 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. В Україні, 30 січня, через негоду без світла залишилися 63 населені пункти у трьох областях. Про це повідомили у ДСНС, передає УНН.

Цитата

“Станом на 7 год. 30 січня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 63 населених пунктів у 3 областях (Житомирська — 53, Хмельницька — 7 та Закарпатська — 3). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Сьогодні, 30 січня, у всіх регіонах країни сніжитиме. Очікується сильний вітер, на Заході — з поривами.

Українські Національні Новини

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