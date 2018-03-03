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Негода у Європі: аеропрот Брюсселя скасував 130 рейсів

Київ • УНН

 • 10127 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. В аеропорту столиці Бельгії — Брюсселя — до вечора 2 березня були скасовані 130 рейсів через негоду. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Twitter-акаунт аеропорту бельгійської столиці.

"На даний момент скасовано 130 рейсів. Перевіряйте інформацію про ваш рейс онлайн, перш ніж прибути в аеропорт", - вказано у повідомленні.

В самому аеропорту для пасажирів, які чекають на свій рейс, встановлюють ліжка та роздають їжу та воду.

Причиною скасування рейсів є неспроможність злітних смуг здійснювати прийом літаків Ситуація ускладнюється швидким обмерзанням покриття.

Як повідомляв УНН, аеропорт Женеви у Швейцарії знову запрацював у п’ятницю, 2 березня, попри несприятливі погодні умови.

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