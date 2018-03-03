Негода у Європі: аеропрот Брюсселя скасував 130 рейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. В аеропорту столиці Бельгії — Брюсселя — до вечора 2 березня були скасовані 130 рейсів через негоду. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Twitter-акаунт аеропорту бельгійської столиці.
"На даний момент скасовано 130 рейсів. Перевіряйте інформацію про ваш рейс онлайн, перш ніж прибути в аеропорт", - вказано у повідомленні.
В самому аеропорту для пасажирів, які чекають на свій рейс, встановлюють ліжка та роздають їжу та воду.
Причиною скасування рейсів є неспроможність злітних смуг здійснювати прийом літаків Ситуація ускладнюється швидким обмерзанням покриття.
Як повідомляв УНН, аеропорт Женеви у Швейцарії знову запрацював у п’ятницю, 2 березня, попри несприятливі погодні умови.