Непогода в Европе: аеропрот Брюссель отменил 130 рейсов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В аэропорту столицы Бельгии - Брюсселя - до вечера 2 марта были отменены 130 рейсов из-за непогоды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт аэропорта бельгийской столицы.
“На данный момент отменено 130 рейсов. Проверяйте информацию о вашем рейс онлайн, прежде чем прибыть в аэропорт”, — указано в сообщении.
В самом аэропорту для пассажиров, ожидающих свой рейс, устанавливают кровати и раздают пищу и воду.
Причиной отмены рейсов является неспособность взлетных полос осуществлять прием самолетов. Ситуация осложняется быстрым обледенением покрытия.
Как сообщал УНН, аэропорт Женевы в Швейцарии снова заработал в пятницу, 2 марта, несмотря на неблагоприятные погодные условия.