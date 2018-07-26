Негода пронеслася сімома областями: без світла до 120 міст і сіл

"25 липня внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 117 населених пунктів у 7 областях, а саме: Запорізька – 30 н.п., Дніпропетровська – 24 н.п., Житомирська – 20 н.п., Київська – 14 н.п., Донецька – 13 н.п., Луганська – 12 н.п., Кіровоградська – 4 н.п.", - повідомили у відомстві.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, у результаті негоди з проливним дощем, який напередодні обрушився на столицю, у низці районів пошкоджено, зокрема, автомобілі та будинки поваленими деревами та білбордом, які вже у переважній більшості випадків поприбирали. Крім того, із затоплених будівель і підземних переходів відкачано 3402 куб. м води.