Непогода пронеслась семью областями: без света до 120 городов и сел

"25 июля в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 117 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Запорожская - 30 н.п., Днепропетровская - 24 н.п., Житомирская - 20 н.п., Киевская - 14 н.п., Донецкая - 13 н.п., Луганская - 12 н.п., Кировоградская - 4 н.п.", - сообщили в ведомстве.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в результате непогоды с проливным дождем, который накануне обрушился на столицу, в ряде районов повреждены, в частности, автомобили и дома поваленными деревьями и билбордом, которые уже в подавляющем большинстве случаев убрали. Кроме того, из затопленных зданий и подземных переходов откачано 3402 куб. м воды.