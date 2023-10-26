Негідний крок: в Ізраїлі різко відрегували на запрошення ватажків ХАМАС у москву
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Ізраїль розглядає запрошення ватажків ХАМАС у Москву як негідний крок, який дає попутний вітер терору та легітимацію звірствам терористів ХАМАС. Про це йдеться у заяві МЗС Ізраїлю, передає УНН.
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У МЗС Ізраїлю зауважили, що ХАМАС – терористична організація, гірша, ніж ІДІЛ.
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"Руки ватажків ХАМАС заплямовані кров'ю понад 1400 ізраїльтян, які були зарізані, вбиті, розстріляні та спалені. Вони несуть відповідальність за викрадення понад 220 ізраїльтян, включаючи немовлят, дітей, жінок та людей похилого віку.
Ізраїль розглядає запрошення ватажків ХАМАС у Москву як негідний крок, який дає попутний вітер терору та легітимацію звірствам терористів ХАМАС", - йдеться у заяві.
Додамо
У МЗС Ізраїлю закликали російський уряд негайно вигнати терористів ХАМАС.
Нагадаємо
До москви прибула делегація руху ХАМАС, який контролює сектор Газа.