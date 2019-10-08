Нефьодов планує забрати з оренди екскерівництва ДФС нерухомість у Кончі-Заспі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У Державній митній службі України планують повернути нерухомість у Кончі-Заспі, яку, зі слів Максима Нефьодова, орендувало колишнє керівництво ДФС. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Державної митної служби України Максим Нефьодов, передає УНН.
"Знаєте, що це на фото? Це 15 гектарів землі в Кончі-Заспі, які 2000 року Київська міська рада безкоштовно передала Державній митній службі. За оціночною вартістю ділянка нині коштує майже 300 млн грн. Тут митники мали б звести базу відпочинку і реабілітаційний центр "Конча-Заспа", - написав Нефьодов.
За його словами, замість цього звели 28 будинків - 9 дерев'яних та 19 цегляних, підстанцію та свердловину.
"А потім профспілка митниці ці будинки віддала в оренду кому б ви думали? Правильно! Керівництву митниці. Наприклад, оцей п'ятикімнатний двоповерховий дерев'яний котедж на фото... у 2016 році орендував колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров", - вказав він, подякувавши за розслідування журналістам.
"Зараз працюємо, аби повернути елітну нерухомість назад до профспілки і продати на аукціоні. І такого у нас ще багато - купа активів має дивний юридичний статус", - написав Нефьодов.
Нагадаємо, у березні 2018 року Генеральна прокуратура України попередила спробу незаконної передачі у власність фізичній особі майно Реабілітаційного центру “Конча-Заспа”.