Нефедов планирует забрать из аренды экс-руководства ГФС недвижимость в Конча-Заспе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В Государственной таможенной службе Украины планируют вернуть недвижимость в Конча-Заспе, которую, по словам Максима Нефедова, арендовало прежнее руководство ДФС. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов, передает УНН.
"Знаете, что это на фото? Это 15 гектаров земли в Конче-Заспе, которые в 2000 году Киевский городской совет бесплатно передал Государственной таможенной службе. По оценочной стоимостью участок сейчас стоит почти 300 млн грн. Здесь таможенники должны были свести базу отдыха и реабилитационный центр "Конча-Заспа", - написал Нефедов.
По его словам, вместо этого построили 28 домов - 9 деревянных и 19 кирпичных, подстанцию и скважину.
"А потом профсоюз таможни эти дома отдал в аренду кому бы вы думали? Правильно! Руководству таможни. Например, этот пятикомнатный двухэтажный деревянный коттедж на фото... в 2016 году арендовал бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров", - указал он, поблагодарив за расследование журналистов.
"Сейчас работаем, чтобы вернуть элитную недвижимость назад в профсоюз и продать на аукционе. И такого у нас еще много - куча активов имеет странный юридический статус", - написал Нефедов.
Напомним, в марте 2018 года Генеральная прокуратура Украины пресекла попытку незаконной передачи в собственность физическому лицу имущество Реабилитационного центра "Конча-Заспа".