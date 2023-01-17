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Недотримання графіків відключень світла: три обленерго оштрафували на 85 тис. грн

Київ • УНН

 • 538860 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. В Україні оштрафували три обленерго за недотримання графіків відключень світла, передає УНН із посиланням на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Недотримання графіків відключень світла: три обленерго оштрафували на 85 тис. грн

Цитата

"НКРЕКП винесла рішення накласти на АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" та ПРАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО" санкції у вигляді штрафу у розмірі 85 тис. грн та зобов’язала надалі дотримуватись справедливих графіків відключень, а також вимог щодо належного інформування споживачів про перерви електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Крім того, в умовах дефіциту доступної потужності в енергосистемі та з врахуванням необхідності забезпечення для усіх споживачів рівного доступу до електропостачання НКРЕКП прийняла рішення про накладення на керівників згаданих ліцензіатів адміністративного стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1700 грн.

У НКРЕКП наголосили, що при застосуванні аварійного розвантаження в обленерго не повинні допускати дискримінацію між користувачами і мають надавати споживачам достовірну та своєчасну інформацію про графіки аварійних відключень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через скарги на "несправедливе відключення світла": Нацкомісія перевірить низку обленерго

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