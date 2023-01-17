Недотримання графіків відключень світла: три обленерго оштрафували на 85 тис. грн

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"НКРЕКП винесла рішення накласти на АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" та ПРАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО" санкції у вигляді штрафу у розмірі 85 тис. грн та зобов’язала надалі дотримуватись справедливих графіків відключень, а також вимог щодо належного інформування споживачів про перерви електропостачання", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, в умовах дефіциту доступної потужності в енергосистемі та з врахуванням необхідності забезпечення для усіх споживачів рівного доступу до електропостачання НКРЕКП прийняла рішення про накладення на керівників згаданих ліцензіатів адміністративного стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1700 грн.

У НКРЕКП наголосили, що при застосуванні аварійного розвантаження в обленерго не повинні допускати дискримінацію між користувачами і мають надавати споживачам достовірну та своєчасну інформацію про графіки аварійних відключень.

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