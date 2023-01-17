Несоблюдение графиков отключения света: три облэнерго оштрафовали на 85 тыс. грн

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"НКРЭКУ вынесла решение наложить на АО "ВИННИЦАОБЛЭНЕРГО", АО "ЧЕРНОВЦИОБЛЭНЕРГО" и ЧАО "ВОЛЫНЕБЛЭНЕРГО" санкции в виде штрафа в размере 85 тыс. грн и обязала в дальнейшем придерживаться справедливых графиков отключений, а также информировать потребителей о перерывах электроснабжения", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в условиях дефицита доступной мощности в энергосистеме и с учетом необходимости обеспечения для всех потребителей равного доступа к электроснабжению НКРЭКУ приняла решение о наложении на руководителей упомянутых лицензиатов административного взыскания в виде штрафа в размере 1700 грн.

В НКРЭКУ отметили, что при применении аварийной разгрузки в облэнерго не должны допускать дискриминацию между пользователями и должны предоставлять потребителям достоверную и своевременную информацию о графиках аварийных отключений.

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