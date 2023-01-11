Недолуга спроба виправдати популістські рішення: в МЗС відреагували на оголошення посла "небажаним" в Республіці Сербській
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. В українському МЗС відреагували на заяву президента Республіки Сербської Мілорада Додіка щодо оголошення посла України в Хорватії й Боснії та Герцеговині Василя Кирилича "небажаною особою" в республіці, пише УНН.
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"Ця "новина" і не заслуговувала б якоїсь нашої уваги. Але оскільки дехто за кордоном намагається це представити як щось, що нібито несе якісь наслідки, змушені пояснити — це т.зв. "рішення" є нікчемним", - йдеться в дописі речника МЗС Олега Ніколенка в Facebook.
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Речник зазначив, що Україна не має посла в т.зв. "Республіці Сербскій". Василь Крилич акредитований послом в Боснії та Герцеговині із резиденцією в Загребі.
Відповідно до Конституції Боснії та Герцеговини, повноваження в сфері зовнішньої політики перебувають у виключній компетенції Президії БіГ, додали в МЗС.
"Мілорад Додік не має повноважень ухвалювати подібні рішення, а його заяву слід розглядати виключно як недолугу спробу виправдати свої популістські рішення на догоду кремля", - зауважив Ніколенко.
Раніше
Президент Республіки Сербської Мілорад Додік заявив послу України в Хорватії й Боснії та Герцеговині Василю Кириличу, що він більше не є бажаною особою в республіці.