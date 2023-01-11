Непутевая попытка оправдать популистские решения: в МИД отреагировали на объявление посла "нежелательным" в Республике Сербской

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"Эта "новость" и не заслуживала бы какого-то нашего внимания. Но поскольку кое-кто за рубежом пытается это представить как нечто, что якобы несет какие-то последствия, вынуждены объяснить — это т.н. "решение" является ничтожным", - говорится в заметке спикера МИД Олега Николенко в Facebook.

Детали

Спикер отметил, что Украина не имеет посла в т.н. "Республике Сербской". Василий Крилич аккредитован послом в Боснии и Герцеговине с резиденцией в Загребе.

Согласно Конституции Боснии и Герцеговины, полномочия в сфере внешней политики находятся в исключительной компетенции Президиума БиГ, добавили в МИД.

"Милорад Додик не имеет полномочий принимать подобные решения, а его заявление следует рассматривать исключительно как нелепую попытку оправдать свои популистские решения в угоду кремля", - отметил Николенко.

Ранее

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил послу Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василию Кириличу, что он больше не является желаемым лицом в республике.